Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия и Украина в пятницу в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, провели еще один раунд обмена военнопленными, сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в военном ведомстве, 20 июня "с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих". "Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - добавили в Минобороны.

Отмечается, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заявили военные.

Минобороны РФ в пятницу распространило кадры с вернувшимися из украинского плена российскими военными.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

9, 10, 12, 14 и 19 июня Минобороны РФ сообщало об обмене с Украиной группами пленных.



