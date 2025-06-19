Минобороны РФ сообщило об очередном обмене военнопленными с Украиной

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия и Украина в четверг в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, провели еще один раунд обмена военнопленными, сообщили в Минобороны РФ.

"19 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - заявили в военном ведомстве.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

В Минобороны добавили, что все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в военных медицинских учреждениях.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

9, 10, 12, 14 июня Минобороны РФ сообщало об обмене с Украиной группами пленных.

Позднее в четверг источник в переговорной группе с Украиной сообщил "Интерфаксу", что Россия и Украина провели паритетный обмен пленными.

Он отметил, что "продолжаются санитарные обмены ранеными".

Ранее на этой неделе помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил, что стороны наладили срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Он также сообщил, что по состоянию на 16 июня украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, а с той стороны получено 78 погибших российских военных.

Президент РФ Владимир Путин накануне на встрече с руководителями международных информагентств заявил, что Россия готова передать еще 3000 тел военнослужащих ВСУ.