Эксперт Роспотребнадзора счел американский метод лечения ВИЧ лишь дополнением к терапии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Внедрение обнаруженного американскими учеными метода лечения ВИЧ, отправляющего вирус в "спячку" с помощью специальных "антисмысловых" препаратов, займет много лет; он, скорее всего, станет только дополнением к применяемым на сегодняшний день методам лечения. Об этом сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американские ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили молекулярный механизм, способный переводить ВИЧ в состояние "спячки". Отмечается, что ученых привлекла молекула под названием "антисмысловой транскрипт" (АСТ), которую создает сам вирус. Было установлено, что усиление выработки этой молекулы заставляет вирус переходить в латентное состояние, при котором он теряет способность к размножению. Метод успешно протестирован на клетках 15 пациентов с ВИЧ.

"Относительно недавно опубликованной информации от американских ученых - данная разработка показывает, что гены ВИЧ в клетке можно заблокировать с помощью специально разработанных "антисмысловых" препаратов, что уменьшает его шансы на дальнейшее размножение. Но внедрение этого метода до уровня использования у больных людей займет много лет, и он, скорее всего, станет только дополнением к применению АРВП (антиретровирусным препаратам)", - сказал Покровский журналистам.

Он отметил, что комбинации современных антиретровирустых препаратов (АРВП) способны "подавить ВИЧ до того уровня, при котором он не выявляется в крови". Проблемой же является то, что гены ВИЧ встроены в геном некоторых клеток человека и продолжают пытаться воспроизвести новые вирусные частицы, поэтому при отмене АРВП заболевание вновь активизируется.

Покровский сообщил, что в России также разрабатываются препараты, направленные на гены ВИЧ в геноме клеток человека. "Предлагается, в том числе, не блокировать гены ВИЧ, а "вырезать" их из цепочки ДНК. Все это пока только лабораторные разработки, и насколько эти подходы окажутся полезными, пока неясно, так как только испытания на людях покажут, способны ли они подавить ВИЧ во всех пораженных им клетках организма.

"Неизвестно также, насколько быстро ВИЧ научится преодолевать эти препараты и вырабатывать устойчивые к ним формы, что он хорошо умеет делать", - уточнил эксперт.

Среди других вариантов лечения учеными рассматривается идея не блокировать гены ВИЧ, а наоборот их активировать, чтобы ВИЧ покинул убежище и стал доступен АРВП. Предлагаются также методы выявления и уничтожения всех клеток человека, зараженных ВИЧ, и замены всех восприимчивых к ВИЧ клеток человека на клетки, к которым ВИЧ не может присоединиться.

"Пока методы полного излечения ВИЧ-инфекции еще только разрабатываются, ВИЧ не теряет времени и продолжает распространяться. Поэтому главное сейчас - избежать заражения: уменьшать число половых партнеров, не употреблять наркотики, использовать презервативы и профилактический прием АРВП, снижающих риск заражения ВИЧ", - добавил Покровский.