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В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы

В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции в России. Распоряжение об этом было подписано 2 июля 2025 года и опубликовано.

"Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, <...> позицией следующего содержания: 01.22.12 000 бананы", - говорится в документе.

Включение бананов в перечень сельхозпродукции дает возможность их производителям получать господдержку.

В стране сейчас реализуется несколько проектов по выращиванию бананов.

Так, экспериментальная плантация бананов закладывается в сочинском крестьянском (фермерском) хозяйстве "100 гектар" на площади 0,12 га. Сбор первого урожая пройдет с декабря 2025 года по март 2026 года, он составит 500 кг, заявляла городская администрация.

Ставропольское ООО "ПлодоВитта" планирует строительство тепличного комплекса по выращиванию бананов в пригороде Невинномысска. Его первая очередь может быть введена в 2027 году. На проектную мощность предприятие выйдет в 2031 году.

Глава АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства" Андрей Платонов в начале года пообещал министру сельского хозяйства Оксане Лут представить к концу 2025 года выращенные в России бананы. По его словам, бананы еще в 1906 году рекомендовались к выращиванию в России.

Невинномысск Оксана Лут Андрей Платонов ООО "ПлодоВитта" Минсельхоз Правительство Сочи
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