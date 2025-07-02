Два лесных пожара тушат в Томской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пожарные за минувшие сутки ликвидировали четыре возгорания в лесах Томской области, сообщает пресс-служба областного департамента лесного хозяйства в среду.

Согласно сообщению, в настоящее время в Томской области действует два лесных пожара, один из которых удалось локализовать.

По данным пресс-службы, всего с начала года в регионе зафиксировано 174 лесных пожаров на общей площади 2 тыс. 433,57 га.

С 10 июня в Томской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки из-за установившейся сухой жаркой погоды и высоким классом пожарной опасности установлен режим повышенной готовности.