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Законопроекты об интернет-торговле вином сняты с повестки заседания Госдумы

Законопроекты об интернет-торговле вином сняты с повестки заседания Госдумы
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Законопроекты об организации в РФ торговли вином через интернет сняты с повестки заседания Госдумы в среду, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"В начале пленарного заседания при обсуждении повестки председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что при рассмотрении таких резонансных инициатив, как правительственные законопроекты об онлайн-торговле вином должны присутствовать профильные министры - Оксана Лут и Максут Шадаев. Он поручил постоянному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко проработать вопрос участия глав этих министерств в Думе при рассмотрении соответствующих инициатив," - сказал собеседник агентства, присутствовавший на заседании.

При этом было решено, что сегодня инициативы (332027-8) и (332033-8), предлагающие разрешить онлайн-торговлю вином, снимаются с повестки.

В ходе пленарного заседания Володин несколько раз интересовался у Синенко, есть ли информация по данной теме. Председатель попросил подготовить ее до Совета Думы, который сегодня состоится в 16:00.

В апреле 2023 года правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области.

Интернет-торговля алкоголем в РФ запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД.

В 2021 году президент РФ поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин. Канал продаж должен был администрироваться через агрегаторы "Почты России".

Максут Шадаев Вячеслав Володин Оксана Лут Госдума
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