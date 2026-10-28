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"Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) продлена до 2030 года по просьбе американской стороны, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"И они нас, и мы, конечно - у нас перекрестные полеты, которые по просьбе наших коллег из Америки продлены до 2030 года", - сказал Баканов в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос, будет ли Россия еще доставлять американцев в космос.

"У нас как минимум не разорвались отношения по Международной космической станции. Мы до сих пор в рамках этого проекта взаимодействуем", - сообщил Баканов, отвечая на вопрос о возможных новых проектах с США в космической сфере.

Ранее в среду первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет переговоры с партнерами о продлении эксплуатации МКС до 2032 года. "В плановом режиме продолжается наша пилотируемая программа, перекрестные полёты и работа на Международной космической станции", - сказал Мантуров.

В настоящее время в рамках проекта МКС реализуется программа перекрестных полетов между РФ и США. Российские космонавты летают на станцию на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, американские астронавты - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

Роскосмос МКС Дмитрий Баканов
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"Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

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