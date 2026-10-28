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Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября

Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Атланту 30-31 октября, где примет участие в министерском заседании "Группы двадцати", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит нашу делегацию на встрече министров "Группы двадцати", - "двадцатка" заседает сейчас под американским председательством, и состоится министерская встреча в этом формате с 30 по 31 октября в городе Атланта, США", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что большинство организационных вопросов, связанных с пребыванием российской делегации в США, "в последний момент удалось решить".

По ее словам, "складывалось такое впечатление - особенно, конечно, это касается ситуации с выдачей посольством США в Москве американских виз российским делегатам, которые направляются на СМИД "Группы двадцати", - что не все в Вашингтоне рады планируемому визиту российской делегации".

"Что касается содержательной составляющей рабочего процесса, то в ходе заседания ожидается обстоятельная дискуссия по широкому кругу геополитических вызовов, включая конфликтную проблематику, конфронтационные тенденции, подрывающие основы мировой экономики. То есть в данном случае, конечно, центральной темой является мировая экономика, но не без анализа тех, в том числе и в первую очередь разрушительных тенденций в геополитике, которые имеют место быть", - добавила представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, российская делегация использует встречу глав внешнеполитических ведомств "двадцатки" "для продвижения российских идей, направленных на укрепление основ многополярного мира на базе всей совокупности принципов Устава Организации Объединенных Наций, уважения суверенитета стран, развития между ними равноправного и взаимовыгодного сотрудничества". Российская делегация во главе с Лавровым "выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов", пояснила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова G20 Сергей Лавров США
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