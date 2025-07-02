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В Томской области задержали местного жителя, фотографировавшего военные объекты

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Томской области задержали местного жителя, которого обвиняют в содействии украинским спецслужбам, сообщает пресс-служба управления в среду.

"Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый фотографировал военные объекты, расположенные на территории Томской области. Подготовленный материал направлял в адрес противника для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Томская область
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