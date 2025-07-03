Генпрокуратуры России и Азербайджана регулярно обсуждают текущую повестку

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В целях предотвращения возможных инсинуаций главы надзорных ведомств ориентировали подчиненных на принятие исчерпывающих мер упреждающего характера", - говорится в сообщении.

28 июня СКР сообщил, что в Екатеринбурге задержаны несколько подозреваемых в причастности к заказным убийствам и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. 30 июня в СК уточнили, что задержаны шесть человек, а еще двое задержанных умерли. Сейчас по делу арестованы уже восемь человек.

Эти события вызвали негативную реакцию Баку. В республике отменили мероприятия с российским участием, также были задержаны несколько россиян, в том числе журналистов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 июля выразил надежду, что в рамках диалога руководства СКР и генпрокуратуры Азербайджана будут прояснены все имеющиеся вопросы.