Песков сообщил, что глава СКР и генпрокурор Азербайджана находятся в постоянном контакте

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, они рассматривают все проблемные вопросы, связанные с расследованием резонансных событий в Екатеринбурге и Баку, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент председатель СК России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными", - сказал Песков, когда его спросили о сложившейся ситуации в связи с громкими арестами в Екатеринбурге и Баку, сопровождающимися силовыми акциями.

На уточняющий вопрос, можно ли назвать данную ситуацию кризисом в двусторонних отношениях и не планируется ли телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, представитель Кремля ответил: "Наверное, это все, на чем бы я пока ограничился".

На этом же брифинге Песков сообщил. что в Кремле видели видеозаписи задержания россиян в Баку и "обратили внимание на все детали". "Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства", - заверил он.