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Роспотребнадзор не обнаружил превышения радионуклидов после сбросов с "Фукусима-1"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Уровень радионуклидов в пробах воды и рыбы из Японского моря, исследованных в 2025 году Центром гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, не превышает норму, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в среду.

"В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за первое полугодие 2025 года в акватории Японского моря было исследовано четыре пробы морской воды на определение трития. Содержание трития в морской воде остается на уровне 2023-2024 годов", - говорится в сообщении.

Также контролировалось содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, исследовались минтай, тихоокеанский лосось, треска. За первые шесть месяцев этого года было исследовано 57 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов.

В 2024 году Роспотребнадзор исследовал 210 проб воды и рыбы после сбросов с АЭС "Фукусима-1", уровень радионуклидов не превышал норму.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В августе 2023 года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.

Фукусима-1 Роспотребнадзор АЭС Японское море
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