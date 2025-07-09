Мерц не видит вариантов дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Бундестаге, что утрачены все возможности для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, сообщают европейские СМИ.

"Дипломатические способы исчерпали себя", - сказал он.

Канцлер пообещал продолжить поддержку Киева, "даже противостоя давлению находящихся в этом здании политиков левого толка и пророссийских правых".

Говоря об обороне, Мерц заявил, что бундесвер должен "быстро получить все, что нужно, для защиты Германии".

В конце июня глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил в ходе визита в Киев, что Берлин намерен содействовать Украине в ускорении производства вооружений.