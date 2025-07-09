В Кремле заявили, что спокойно воспринимают жесткую риторику Трампа

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Кремль спокойно относится к жесткой риторике президента США Дональда Трампа и рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы достаточно спокойно к этому относимся. Во-первых, у Трампа, в целом, достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует и так далее", - сказал Песков журналистам, комментируя недавние высказывания Трампа.

"Мы относимся к этому спокойно. Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений", - отметил он.