Песков переадресовал в Белый дом вопрос об угрозах Трампа якобы разбомбить Москву

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в американский Белый дом просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы угрожал разбомбить Москву в случае начала боевых действий на Украине.

"Здесь трудно сказать: дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом США. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом", - заявил Песков журналистам.

Так он по просьбе журналистов ответил на вопрос о том, действительно ли Трамп якобы угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин в случае начала боевых действий на Украине и на Тайване.

"Вы просите меня подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке, якобы когда он беседовал с некими донорами в 2024 году. Как минимум, это не совсем корректно, я не могу это при всем желании подтвердить или опровергнуть: речь идет о выступлении Трампа в 2024 году в Америке. Я работаю в России, слава богу. Является ли это фейком или не является - мы тоже не знаем. Фейков сейчас очень много. Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации, и мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости", - сказал Песков.