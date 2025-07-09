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Кремль заявил о необходимости начать обсуждение с Украиной меморандумов по урегулированию

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают начать обсуждение с Киевом проектов меморандумов по украинскому урегулированию, но отмечают, что это будет сложный и длительный процесс.

"Вы знаете, что уже проведена определенная работа, два очень сложных раунда (переговоров в Стамбуле - ИФ) состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий состоится, и диалог будет продолжен. Нам нужно начать обсуждение тех меморандумов, которыми мы обменялись", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что "это тоже будет очень сложный процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня".

Комментируя слова журналиста о том, что на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа складывается впечатление о растущих разногласиях между Москвой и Вашингтоном, Песков заявил: "Здесь нет разногласий. Здесь есть желание решить проблему политико-дипломатическими средствами, и сделать это очень быстро, но сама сложность субстанции, сложность проблемы не позволяют это сделать моментально".

Дмитрий Песков Украина
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