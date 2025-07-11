Совет директоров БСК возглавил премьер-министр Башкирии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров избран председателем совета директоров АО "Башкирская содовая компания" (БСК), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь республиканского правительства Альбина Валиева.

"Да, избран председателем совета директоров БСК. При этом продолжает трудиться на посту премьер-министра", - сказала она.

"Это решение подтверждает сохранение предприятия в периметре управления республики и подчеркивает стратегическое значение компании для экономики региона, - сообщает сайт БСК. - Возглавив совет директоров, Андрей Геннадьевич Назаров будет курировать ключевые вопросы развития предприятия, обеспечивая его устойчивость и соответствие стратегическим интересам Башкортостана".

"Росхим" приобрел находившиеся в собственности государства 57,43% акций БСК в начале июня. Стоимость и иные детали сделки не уточнялись. При этом, согласно распоряжению правительства Российской Федерации, 11,7% уставного капитала будут переданы в доверительное управление организации, определенной Башкирией, таким образом, республика (владеющая 38,3% акций компании) сохраняет контроль над деятельностью БСК.

В августе 2020 года Генпрокуратура в связи со сделкой, из-за которой государство утратило контроль над БСК, подала в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании в пользу государства пакетов акций АО "БСК", которыми владели ответчики по делу: АО "Башкирская химия", АО "Региональный фонд" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия". Суд иск удовлетворил.

По решению руководства страны, Башкирия получила 38,3% акций из госпакета (95,7%) во владение и еще 11,7% плюс 1 акцию в доверительное управление.

Согласно отчетным данным башкирского предприятия за 2021 год (последние опубликованные данные), государство владело 57,44% БСК (из них 11,72% было у Башкирии в доверительном управлении), кипрская "Кенвен Энтерпрайзес Лимитед" - 3%, Башкирия - 38,28%.

В соответствии с опубликованным 13 апреля 2023 года указом президента, находящиеся в федеральной собственности 757 343 обыкновенные акции АО "Башкирская содовая компания" были переданы в доверительное управление АО "Русский водород" (ныне "Росхим"), "без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями".

В марте 2025 года президент Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. "Правительству Российский Федерации в 3-месячный срок обеспечить прекращение доверительного управления находящимися в федеральной собственности 951 494 обыкновенными акциями акционерного общества "Башкирская содовая компания", - говорилось в указе.

Речь шла переданных "Росхиму" в доверительное управление 757 343 обыкновенных акциях БСК, а также о части федерального пакета (194 151 акция), которую получила в управление Башкирия.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд российских предприятий. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.