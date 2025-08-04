Поиск

"Башкирская содовая компания" снизила дивиденды за 2024 год на 39%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) решили выплатить дивиденды за 2024 год из расчета 1 997,7 рубля на акцию, сообщило АО.

На выплату дивидендов из чистой прибыли за прошлый год будет направлено 3,309 млрд рублей, оставшаяся часть прибыли останется в распоряжении компании.

За 2024 год БСК получила 4,61 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Таким образом, на дивиденды будет направлено 72% прибыли.

За 2023 год БСК направила на дивиденды 5,396 млрд рублей из чистой прибыли в размере 10,55 млрд рублей (51%). На бумагу было выплачено 3 257,18 рубля. Таким образом, дивиденды за 2024 год снизились на 38,7%.

Годовое собрание акционеров состоялось 30 июня. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АО "БСК".

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

Уставный капитал АО составляет 165 664 800 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 100 рублей каждая. Информация о владельцах не раскрывается.

Башкирская содовая компания БСК Стерлитамак АО "Росхим"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Власти сообщили об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области

Власти сообщили об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области

Туристку оштрафовали в Сочи за съемку последствий прилета БПЛА

Корпорация развития Курской области будет ликвидирована

В Кремле после полемики Трампа и Медведева напомнили, что внешнюю политику определяет Путин

В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

Движение поездов возобновлено после атаки беспилотников в Волгоградской области

Суд РФ удовлетворил иск Газпрома об антиисковом запрете "Нафтогазу Украины"

Предположительным виновником ДТП с поездом в Ленобласти назван водитель автобуса

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано вблизи Северных Курил

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2332 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall335 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });