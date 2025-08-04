"Башкирская содовая компания" снизила дивиденды за 2024 год на 39%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) решили выплатить дивиденды за 2024 год из расчета 1 997,7 рубля на акцию, сообщило АО.

На выплату дивидендов из чистой прибыли за прошлый год будет направлено 3,309 млрд рублей, оставшаяся часть прибыли останется в распоряжении компании.

За 2024 год БСК получила 4,61 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Таким образом, на дивиденды будет направлено 72% прибыли.

За 2023 год БСК направила на дивиденды 5,396 млрд рублей из чистой прибыли в размере 10,55 млрд рублей (51%). На бумагу было выплачено 3 257,18 рубля. Таким образом, дивиденды за 2024 год снизились на 38,7%.

Годовое собрание акционеров состоялось 30 июня. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АО "БСК".

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Входит в группу компаний АО "Росхим" (ранее "Русский водород").

Уставный капитал АО составляет 165 664 800 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 100 рублей каждая. Информация о владельцах не раскрывается.