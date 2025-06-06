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"Росхим" приобрел госпакет Башкирской содовой компании

Башкирия сохранит контроль над ее деятельностью

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - АО "Росхим" приобрело находившиеся в в федеральной собственности 57,43% акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК), сообщила пресс-служба "Росхима".

В РоссииГлава Башкирии опроверг слухи о передаче регионального пакета БСК новому владельцуЧитать подробнее

"Росхим приобрел 57,43% акций "Башкирской содовой компании", находившиеся в федеральной собственности. При этом, согласно распоряжению правительства Российской Федерации, 11,7% уставного капитала будут переданы в доверительное управление организации, определенной республикой Башкортостан. Таким образом, республика сохранит контроль над деятельностью БСК", - говорится в сообщении.

Стоимость и иные детали сделки не уточняются.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, которые приводятся в сообщении, "наши взгляды на стратегическое направление и приоритеты совпадают, что создает прочную основу для успешного сотрудничества".

"Появление якорного инвестора в регионе открывает новые возможности для масштабного и системного решения экологических и социальных задач", - отметил Хабиров.

В рамках первоочередных инвестиционных мероприятий в БСК, "Росхим" планирует запуск производства эмульсионного ПВХ в целях снижения зависимости рынка от импортных поставок и строительство нового корпуса ТЭЦ для установки двух паровых котлов мощностью 90 тонн в час. Кроме того, будет продолжена реализация всех утвержденных экологических программ, социальных и благотворительных проектов в городе и регионе в сфере образования, здравоохранения, благоустройства, культуры и спорта.

В августе 2020 года Генпрокуратура в связи со сделкой, из-за которой государство утратило контроль над БСК, обратилась в Арбитражный суд Башкирии с иском об истребовании в пользу государства пакетов акций АО "БСК", которыми владели ответчики по делу: АО "Башкирская химия", АО "Региональный фонд" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия". Суд иск удовлетворил.

По решению руководства страны, Башкирия получила 38,3% акций из госпакета РФ (95,7%) во владение и еще 11,7% плюс 1 акцию в доверительное управление.

Согласно отчетным данным башкирского предприятия за 2021 год (последние опубликованные данные), РФ владела 57,44% БСК (из них 11,72% было у Башкирии в доверительном управлении), кипрская "Кенвен Энтерпрайзес Лимитед" - 3%, Башкирия - 38,28%.

По указу президента от 13 апреля 2023 года находящиеся в федеральной собственности 757 343 обыкновенные акции АО "Башкирская содовая компания" были переданы в доверительное управление АО "Русский водород" (ныне "Росхим"), "без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями".

В марте 2025 года президент Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. "Правительству Российский Федерации в 3-месячный срок обеспечить прекращение доверительного управления находящимися в федеральной собственности 951 494 обыкновенными акциями акционерного общества "Башкирская содовая компания", - говорилось в указе.

Речь шла переданных "Росхиму" в доверительное управление 757 343 обыкновенных акций БСК, а также о части федерального пакета (194 151 акция), которую получила в управление Башкирия.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.

Башкирия Башкирская содовая компания Генпрокуратура Владимир Путин Росхим Радий Хабиров БСК
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