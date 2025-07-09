"Башкирская содовая компания" сменила единоличное управление на корпоративное

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - АО "Росхим" стало управляющей компанией для АО "Башкирская содовая компания" (БСК), соответствующие изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 8 июля.

Прежде руководство деятельностью БСК осуществлял генеральный директор Эдуард Давыдов (в настоящее время генеральный директор "Росхима").

Это первый опыт корпоративного руководства на БСК. С 2002 года предприятие находилось в единоличном управлении генеральных директоров.

"Росхим" приобрел находившиеся в собственности РФ 57,43% акций БСК в начале июня этого года. Стоимость и иные детали сделки не уточнялись. При этом, согласно распоряжению правительства РФ, 11,7% уставного капитала будут переданы в доверительное управление организации, определенной Башкирией, таким образом, республика сохранит контроль над деятельностью БСК."

В августе 2020 года Генпрокуратура РФ в связи со сделкой, из-за которой государство утратило контроль над БСК, обратилась в Арбитражный суд Башкирии с иском об истребовании в пользу РФ пакетов акций АО "БСК", которыми владели ответчики по делу: АО "Башкирская химия", АО "Региональный фонд" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия". Суд иск удовлетворил.

По решению руководства страны, Башкирия получила 38,3% акций из госпакета РФ (95,7%) во владение и еще 11,7% плюс 1 акцию в доверительное управление.

Согласно отчетным данным башкирского предприятия за 2021 год (последние опубликованные данные), РФ владела 57,44% БСК (из них 11,72% было у Башкирии в доверительном управлении), кипрская "Кенвен Энтерпрайзес Лимитед" - 3%, Башкирия - 38,28%.

В соответствии с опубликованным 13 апреля 2023 года указом президента РФ, находящиеся в федеральной собственности 757,343 тыс. обыкновенных акций АО "Башкирская содовая компания" были переданы в доверительное управление АО "Русский водород" (ныне "Росхим"), "без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями".

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. "Правительству Российский Федерации в 3-месячный срок обеспечить прекращение доверительного управления находящимися в федеральной собственности 951 494 обыкновенными акциями акционерного общества "Башкирская содовая компания", - говорилось в указе.

Речь шла переданных "Росхиму" в доверительное управление 757,343 тыс. обыкновенных акций БСК, а также о части федерального пакета (194,151 тыс. акций), которую получила в управление Башкирия.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

"Росхим" объединяет также АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех", еще ряд предприятий юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие.