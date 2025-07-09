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Минтранс РФ подтвердил скорое открытие аэропорта Геленджика

Минтранс РФ подтвердил скорое открытие аэропорта Геленджика
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Геленджика, закрытый из соображений безопасности с февраля 2022 года, возобновит работу в скором времени, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по ОрВД (организации воздушного движения - ИФ)", - заявили в ведомстве.

Точную дату открытия аэропорта в Минтрансе не сообщили. Источник "Интерфакса" в отрасли сказал ранее в среду, что первый рейс может быть обслужен 18 июля.

Росавиация уведомила авиакомпании, что аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. При этом регулярные рейсы могут выполняться с 8:30 до 20:00 по московскому времени, заявили в ведомстве.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже.

Ранее в июле сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым перспективы возобновления авиасообщения с полуостровом. Аксенов сообщил, что аэропорт Симферополя будет готов к открытию при соответствующем распоряжении президента Владимира Путина.

По данным отчетности ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом), на конец 2024 года крупнейшим совладельцем компании с долей 49,5% был ВТБ, еще 40% было у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

Геленджик Краснодарский край Минтранс РФ
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