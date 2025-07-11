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S7 в августе запустит рейсы в Геленджик из Москвы и Новосибирска

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 в августе планирует запустить регулярные рейсы в Геленджик.

С 7 августа полеты будут выполняться из Новосибирска - с частотой 2 раза в неделю, сообщила компания. С 8 августа по 4 раза в неделю S7 планирует летать из Москвы (аэропорта "Домодедово").

"Время в пути из Москвы в Геленджик составит около четырех часов, а из Новосибирска - пять часов", - отметили в компании. Рейсы по обоим маршрутам будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A320neo.

Как сообщалось, в четверг аэропорт Геленджика возобновил работу после более чем 3-летнего перерыва. С 18 июля, как ожидается он примет первый рейс - его выполнит "Аэрофлот" из Москвы. По решению Росавиации, авиакомпании смогут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.

S7 Геленджик Москва Новосибирск
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