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Что произошло за день: пятница, 18 июля

Новый пакет санкций ЕС, заявление о возможных ограничениях WhatsApp в России, объявление в розыск рэпера Face, штраф для магазина "Фаланстер"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС одобрил 18-й пакет санкций против РФ. Он предусматривает, в частности: полный запрет любых транзакций с "Северным потоком" и "Северным потоком 2"; отмену выданного Чехии разрешения на импорт нефти из РФ; снижение потолка цены на нефть РФ с $60 до $47,6 за баррель; запрет на любые транзакции с РФПИ и его "дочками". Под новые санкции Евросоюза попадут 41 организация и 14 физлиц.

- WhatsApp с большой долей вероятности будет подлежать ограничениям, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

- Бывший совладелец компании IBS Сергей Мацоцкий заочно арестован по делу о даче взятки руководству подведомственной ФНС России структуры за покровительство компании "Рубитех".

- В Москве книжный "Фаланстер" оштрафован на 800 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (движение, признанное в России экстремистским, и запрещенное).

- МВД объявило в розыск рэпера Face (Иван Дремин), признанного в России иностранным агентом.

- СКР завел дело о фейках об армии РФ в отношении главреда "Дождя" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко и журналисток Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое признаны в России иноагентами).

- Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

- Сбиты девять беспилотников, летевших в направлении Москвы.

- Аэропорт Геленджика обслужил первый за три года пассажирский рейс.

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