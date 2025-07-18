Поиск

СКР завел дело о фейках об армии РФ на главреда "Дождя" Тихона Дзядко

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Столичные следователи возбудили уголовные дела по статьям о распространении фейков о российской армии в отношении медиаменеджера и главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко, журналисток Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое признаны в России иноагентами).

"Возбуждены уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, включенных в реестр иностранных агентов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сообщили в столичном СК в пятницу.

По данным следствия, журналисты разместили публикации в мессенджере, "в которых, согласно исследованию, содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".

"Следователями столичного СК рассматривается вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск", - сказали в СК.

Там добавили, что в отношении Дзядко ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента), он объявлен в розыск.

"Следствием установлено, что он в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством", - сказали в СК.

Основанный Натальей Синдеевой (признана иноагентом) в 2008 году телеканал "Дождь" был признан Минюстом РФ иноагентом в августе 2021 года.

1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в России.

В 2023 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух иностранных филиалов телеканала "Дождь".

Генпрокуратура РФ Дождь СКР Тихон Дзядко Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минпромторге заявили о тяжелом положении лесной промышленности

Аэропорт Геленджика после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Геленджика после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Здравоохранению России к 2030 году понадобится дополнительно 65 тысяч специалистов

В Думе предложили особый порядок увольнения работников банков за ущерб клиентам

В Думе предложили особый порядок увольнения работников банков за ущерб клиентам

Власти Кубани ввели краевой режим ЧС из-за продолжительной засухи

Евросоюз ввел 18-й пакет санкций в отношении России. Обобщение

Евросоюз ввел 18-й пакет санкций в отношении России. Обобщение

КС РФ запретил отказывать сиротам в жилье от государства ввиду взятой ипотеки

КС РФ запретил отказывать сиротам в жилье от государства ввиду взятой ипотеки

В Кремле отметили, что WhatsApp должен соблюдать российские законы

В Москве книжный "Фаланстер" оштрафован на 800 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

В Думе заявили, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка

В Думе заявили, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6771 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2301 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });