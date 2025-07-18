СКР завел дело о фейках об армии РФ на главреда "Дождя" Тихона Дзядко

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Столичные следователи возбудили уголовные дела по статьям о распространении фейков о российской армии в отношении медиаменеджера и главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко, журналисток Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое признаны в России иноагентами).

"Возбуждены уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, включенных в реестр иностранных агентов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сообщили в столичном СК в пятницу.

По данным следствия, журналисты разместили публикации в мессенджере, "в которых, согласно исследованию, содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".

"Следователями столичного СК рассматривается вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск", - сказали в СК.

Там добавили, что в отношении Дзядко ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента), он объявлен в розыск.

"Следствием установлено, что он в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством", - сказали в СК.

Основанный Натальей Синдеевой (признана иноагентом) в 2008 году телеканал "Дождь" был признан Минюстом РФ иноагентом в августе 2021 года.

1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в России.

В 2023 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух иностранных филиалов телеканала "Дождь".