Бизнесмену Мацоцкому вменяется дача взятки руководству подведомственной ФНС структуры

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Бывший совладелец компании IBS Сергей Мацоцкий обвиняется в даче взятки руководству подведомственной Федеральной налоговой службе (ФНС) России структуре за покровительство компании "Рубитех", основателем котором является предприниматель, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Следствие считает, что Мацоцкий и иные, пока не установленные лица, передали главе "Налог-сервис" Роману Филимошину и его заместителю Дмитрию Шалаеву взятки за покровительство коммерческой деятельности "Рубитеха", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первый транш был передан в декабре прошлого года, второй в апреле текущего. Точная сумма взятки пока неизвестна, однако, отметил источник, речь идет о миллионах рублей.

Филимошин и Шалаев были арестованы в апреле Басманным судом Москвы. Вместе с тем в правоохранительных органах не исключают появления в деле новых обвиняемых.

Уголовное дело было возбуждено в апреле этого года. В настоящее время срок расследования продлен до конца сентября.

Официальным комментарием следствия "Интерфакс" пока не располагает.

В пятницу Басманный суд санкционировал арест Мацоцкого по обвинению в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Предприниматель объявлен в федеральный и международный розыск.

Совладелец IBS вышел из холдинга в 2020 году, основав собственную компанию "ГС-Инвест".

Мацоцкий - постоянный участник рейтингов в сфере управления бизнесом и ИТ. Также он признавался человеком, внесшим самый серьезный вклад в ИТ-индустрию страны. Мацоцкий по ряду рейтингов входит в десятку самых влиятельных людей на рынке высоких технологий России.

"Налог-сервис" был создан в 2011 году для обеспечения стабильной работы цифровой платформы ФНС, с разветвленной инфраструктурой по всей стране.

Группа "Рубитех" (Rubytech) - лидирующий производитель программно-аппаратных комплексов и разработчик технологий для высоконагруженных ИТ-инфраструктур.