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В Москве книжный "Фаланстер" оштрафован на 800 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Гендиректор магазина Борис Куприянов оштрафован еще на 100 тысяч рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" на 800 тысяч рублей за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ, сообщили в суде.

"Фаланстер" признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

Также суд оштрафовал генерального директора магазина Бориса Куприянова на 100 тысяч рублей, признав виновным в совершении аналогичного правонарушения.

В мае "Фаланстер" был оштрафован на 80 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. За аналогичное правонарушение генерального директора магазина Бориса Куприянова суд оштрафовал на 40 тысяч рублей.

По данным СМИ, претензии к "Фаланстеру" связаны с продажей книги, выпущенной при поддержке нежелательной организации.

Тверской суд Фаланстер Москва Борис Куприянов
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