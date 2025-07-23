Крупные операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Массированная DDoS-атака наблюдается в отношении крупных операторов связи Крыма, сообщила пресс-служба Мининформа республики.

"В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи (...). Некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами", - говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что специалисты проводят все необходимые мероприятия. Масштаб проблемы и число затронутых операторов не уточняется.