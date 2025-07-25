МАК подтвердил некорректную работу датчиков угла атаки разбившегося под Коломной SSJ-100

Это стало следствием нарушений при техобслуживании самолета

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по расследованию катастрофы Superjet 100 "Газпром Авиа", упавшего под Коломной 12 июля 2024 года. Комиссия подтвердила, что ключевую роль в катастрофе сыграла некорректная работа датчиков угла атаки (ДУА) самолета вследствие нарушений при его техобслуживании.

"Переход воздушного судна на снижение был обусловлен активацией и одновременной работой функций защиты системы дистанционного управления по максимальной скорости полета и по углу атаки, - говорится в отчете. - Функция ограничения угла атаки была активирована из-за достижения значения консолидированного угла атаки границы начала ее работы вследствие недостоверных (завышенных) показаний углов атаки двух основных систем воздушных сигналов".

При этом недостоверные показания углов атаки "явились следствием перепутывания накладок ДУА левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже" в результате нарушения требований руководства по технической эксплуатации SSJ-100 при его техобслуживании на авиаремонтном предприятии.

Компаниям, эксплуатирующим и осуществляющим ремонт SSJ-100, МАК рекомендовал придерживаться дополнительных требований по замене датчиков угла атаки, разработанных ПАО "Яковлев" после катастрофы.

Пассажирский SSJ-100, принадлежавший "Газпром Авиа", разбился днем 12 июля в районе деревни Апраксино под Коломной На борту лайнера находились два пилота и бортпроводник, они погибли. Самолет, выпущенный в 2014 году, совершал перегоночный рейс с аэродрома "Луховицы" в аэропорт базирования "Внуково" после выполнения периодической формы техобслуживания филиалом ПАО "ОАК" - "ЛАЗ имени П.А. Воронина". По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело.

ООО "Авиапредприятие "Газпром Авиа" учреждено в 1995 году, является генеральным поставщиком авиационных услуг "Газпрома" и его дочерних организаций, сообщается на сайте компании. В перечень его услуг входит доставка вахтового персонала к местам добычи и переработки углеводородного сырья, VIP-перевозки, воздушные съемки и пр. По данным Росавиации на начало июля, в сертификате компании числилось 24 самолета разных типов, включая семь Superjet 100, а также 80 вертолетов.