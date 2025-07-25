Семьи погибших при крушении самолета Ан-24 в Приамурье получат по 5 млн руб.

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Родственники погибших в крушении самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", которое произошло в Амурской области накануне, получат выплаты по 5 млн руб., сообщил Минтранс РФ.

"Предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24: 2 млн 25 тыс. рублей - от страховой компании, 2 млн рублей - помощь перевозчика, 1 млн рублей - материальная помощь региональных правительств. Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие - все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - сказано в сообщении.

Вопросы компенсаций обсудили на заседании правкомиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина, которая прошла в Тынде. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты.

Накануне Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту, как уточнили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, находились 48 человек, в том числе четыре члена экипажа, два работника авиакомпании, 37 взрослых пассажиров и пятеро детей.

Обломки пропавшего пассажирского самолета обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта. К месту крушения из-за сложного рельефа местности спасатели добирались пешком. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Расследованием катастрофы занимается комиссия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.