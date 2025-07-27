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Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следователи изъяли двигатели потерпевшего крушение под Тындой самолета Ан-24, осмотр места происшествия завершается, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

"Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна", - говорится в сообщении.

Следователями СК России в ходе проведения осмотра места происшествия извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы.

"Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна", - отмечается в сообщении.

Продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, осматриваются изъятые предметы и документы.

Как сообщалось, 24 июля самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находились 48 человек, никто не выжил.

Ан-24 Ангара Амурская область Следственный комитет
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