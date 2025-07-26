Несколько десятков родственников погибших в крушении Ан-24 намерены приехать в Тынду

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Более пятидесяти человек сообщили о намерении приехать в Тынду, недалеко от которой разбился самолет Ан-24 с их родными на борту, сообщило в субботу правительство Амурской области.

"В Тынду намерены приехать 52 родственника погибших в крушении (данные на вечер 26 июля). 24 человека рейсом компании "Аврора" прилетают в воскресенье, четверо прибудут наземным транспортом. Еще шесть человек намерены прилететь в Тынду 31 июля. Всем родственникам авиакомпании "Аврора" и "Ангара" оплачивают или компенсируют расходы на дорогу", - говорится в сообщении.

Помощь родственникам погибших и работы по ликвидации последствий крушения Ан-24 обсуждалась в субботу комиссией по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Василия Орлова.

Для размещения родственников погибших в Тынде забронировано 98 мест в четырех гостиницах, где дежурят психологи и медики. Для родственников подготовят памятки с информацией о том, как получить помощь с телефонами и контактами всех задействованных ведомств и организаций. Кроме того, с членами семей планируют провести встречу, чтобы ответят на возникшие у людей вопросы.

Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший 24 июля по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Позднее обломки самолета были обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находились 48 человек, никто не выжил.

Близкие погибших получат по 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).