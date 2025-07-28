Аэропорт Калининграда сообщил о сбое информационных систем

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Несколько рейсов задерживаются или отменены в калининградском аэропорту "Храброво", сообщила пресс-служба аэрокомплекса.

"Изменения в расписании произошли в связи со сбоем информационных систем. Задержка и отмена идет как на прилет, так и на вылет", - говорится в сообщении.

Судя по онлайн-табло, на 11:00 по Москве отменены три рейса в Москву, задерживается 10 рейсов в Москву, Петербург, Екатеринбург, Иваново.

Ранее о сбое сообщила авиакомпания "Аэрофлот".