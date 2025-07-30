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Цунами Петропавловску-Камчатскому не угрожает, но людей просят покинуть водные объекты

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Петропавловску-Камчатскому волна цунами не угрожает, он находится не в цунамиопасной зоне, но побережье Халакрытского пляжа и других водных объектов нужно покинуть немедленно, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Наблюдается на постах УГМС (Гидрометслужбы - ИФ) подход волны (цунами - ИФ). Сам город Петропавловск-Камчатский к цунамиопасной зоне не относится. Но относятся участки Петропавловска-Камчатского - территории Халактырского пляжа, Большая и Малая Лагерная и другие (возле водных объектов - ИФ)", - сказал Лебедев на видео, размещенном в телеграм-канале правительства региона.

"Прошу население края не паниковать, организованно покинуть озвученные мною районы. Держаться подальше от Халактырского пляжа, потому что это самый цунамиопасный участок, туда нельзя ездить, нельзя смотреть цунами", - призвал он.

Петропавловск-Камчатский Халактырский пляж Камчатский край
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