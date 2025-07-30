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На Камчатке Ключевский вулкан выбросил трехкилометровый столб пепла

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке вулкан Ключевской днем в среду выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря, сообщила в Telegram Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО Российской академии наук.

"К настоящему времени пепловый шлейф протянулся на 58 км к востоку от вулкана. Продолжается взрывное извержение вулкана на вершине. Выбросы пепла на высоте до 8 км над уровнем моря могут произойти в любой момент. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

В кратере Ключевского вулкана после начавшегося месяц назад извержения вырос новый конус, который сейчас является центром активности: из него постоянно происходят выбросы пепла и вулканических бомб.

"Кратер почти заполнен лавой, ждем лавовые потоки", - сообщала KVERT.

KVERT установила для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе Ключевского не проходят.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Ключевский вулкан Петропавловск-Камчатский Камчатка
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