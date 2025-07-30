Есть пострадавшие в результате сильного землетрясения на Камчатке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В результате сильного землетрясение на Камчатке есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Пострадавшие при землетрясении есть, но никаких серьезных травм не наблюдается. Состояние пострадавшей женщины в аэропорту удовлетворительное. Ей оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выездная комиссия занимается оценкой повреждений медицинских учреждений края, "серьезных повреждений в зданиях нет, за исключением косметических".

Жители Камчатки выкладывают в соцсетях видео после землетрясения с обрушенными полками в магазинах, с потрескавшимися стенами зданий.

Люди покинули дома, так как ощутимые подземные толчки продолжаются, многие уехали на дачи.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду в 11:24 местного времени (02:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сейсмическое событие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 8 баллов, в Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) - до 6 баллов. Объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива и для всех Курильских островов.