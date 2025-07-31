Поиск

Бизнесу обещают продлить ряд норм, смягчающих последствия от остановки налоговых соглашений

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минфин прорабатывает вопрос продления отдельных норм законодательства, смягчающих бизнесу негативные последствия частичной остановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 странами, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Отдельные нормы, срок действия которых истекает в 2025 году, будут продлены. Мы уже приняли решение, что подготовим поправки в законодательство о продлении послабления по процентным доходам до 2030 года", - сказал он.

По остальным нормам Минфин продолжает дискуссии и ждет конкретные бизнес-кейсы от деловых объединений, чтобы определяться с необходимостью продления.

Также Минфин продолжает консультации с деловыми объединениями по доработке законопроекта о мерах в связи с Pillar 2. По словам Сазанова, законопроект о введении минимального уровня налогообложения прибыли международных холдингов в размере 15% будет дорабатываться осенью.

"Так как в российской налоговой системе нет понятия "группы" для целей налогообложения, предложенные Минфином правила предусматривают расчет эффективной ставки налога на прибыль на уровне отдельных компаний, а не по группе в целом. Если бизнес представит конкретные примеры того, что отсутствие такой консолидации может привести к несправедливому уровню налогообложения отдельных международных групп компаний, у которых уровень налоговой нагрузки в России окажется выше 15%, мы готовы обсуждать возможные варианты решения. Пока таких примеров от бизнеса мы не получили", - пояснил замминистра.

АЕБ Алексей Сазанов Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На атакованном БПЛА пензенском предприятии никто не пострадал

Минобрнауки опровергло запрет на хранение книг Акунина в студенческих общежитиях

Минобрнауки опровергло запрет на хранение книг Акунина в студенческих общежитиях
Военная операция на Украине

Полсотни украинских военнослужащих взяты в плен в Часовом Яре

Туроператоры сообщили об отмене части броней в отелях Камчатки после землетрясения

Туроператоры сообщили об отмене части броней в отелях Камчатки после землетрясения

Whoosh запустил аренду самокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

Акции ВТБ подешевели на 4% после локального взлета на такую же величину

После атаки БПЛА в Волгоградской области задерживаются несколько поездов

Медсправки для водителей останутся в прежнем формате до 2027 года

Медсправки для водителей останутся в прежнем формате до 2027 года

"Лента" во II квартале нарастила выручку на 25,3%, чистую прибыль - на 33,1%

"Лента" во II квартале нарастила выручку на 25,3%, чистую прибыль - на 33,1%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6851 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });