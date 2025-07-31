Бизнесу обещают продлить ряд норм, смягчающих последствия от остановки налоговых соглашений

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минфин прорабатывает вопрос продления отдельных норм законодательства, смягчающих бизнесу негативные последствия частичной остановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 странами, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Отдельные нормы, срок действия которых истекает в 2025 году, будут продлены. Мы уже приняли решение, что подготовим поправки в законодательство о продлении послабления по процентным доходам до 2030 года", - сказал он.

По остальным нормам Минфин продолжает дискуссии и ждет конкретные бизнес-кейсы от деловых объединений, чтобы определяться с необходимостью продления.

Также Минфин продолжает консультации с деловыми объединениями по доработке законопроекта о мерах в связи с Pillar 2. По словам Сазанова, законопроект о введении минимального уровня налогообложения прибыли международных холдингов в размере 15% будет дорабатываться осенью.

"Так как в российской налоговой системе нет понятия "группы" для целей налогообложения, предложенные Минфином правила предусматривают расчет эффективной ставки налога на прибыль на уровне отдельных компаний, а не по группе в целом. Если бизнес представит конкретные примеры того, что отсутствие такой консолидации может привести к несправедливому уровню налогообложения отдельных международных групп компаний, у которых уровень налоговой нагрузки в России окажется выше 15%, мы готовы обсуждать возможные варианты решения. Пока таких примеров от бизнеса мы не получили", - пояснил замминистра.