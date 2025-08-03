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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Подход волны цунами возможен на Камчатке в результате произошедшего в Тихом океане землетрясения, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"Очередной ощущаемый афтершок произошел в Тихом океане. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили его силой до 4-5 баллов", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 277 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 26 километров.

В результате очередного ощущаемого афтершока, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 19 сантиметров, сообщает МЧС.

"По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - говорится в сообщении.

За сутки, с 9:00 2 августа до 8:00 3 августа произошло 10 ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65, сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

Как сообщалось, 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 мск) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков на полуострове ощутили силой от шести до семи и выше баллов. Объявлялась тревога цунами.

Камчатка
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