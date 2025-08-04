Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле Камчатки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Тихом океане возле Камчатки днем в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН,

"Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в 12:44 местного времени (03:44 мск) с эпицентром в 149 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 60 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительном оценке, в Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов.

Как сообщалось, 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 мск) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков на полуострове ощутили силой от шести до семи и выше баллов. Объявлялась тревога цунами.

По данным ГУ МЧС региона, после мощного землетрясения только афтершоков магнитудой от 3,3 до 6,2 сейсмологи зафиксировали более 680, из них более 170 ощущались в населенных пунктах Камчатки силой от двух до пяти баллов.