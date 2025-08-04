Поиск

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле Камчатки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Тихом океане возле Камчатки днем в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН,

"Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в 12:44 местного времени (03:44 мск) с эпицентром в 149 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 60 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительном оценке, в Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов.

Как сообщалось, 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 мск) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков на полуострове ощутили силой от шести до семи и выше баллов. Объявлялась тревога цунами.

По данным ГУ МЧС региона, после мощного землетрясения только афтершоков магнитудой от 3,3 до 6,2 сейсмологи зафиксировали более 680, из них более 170 ощущались в населенных пунктах Камчатки силой от двух до пяти баллов.

МЧС Петропавловск-Камчатский Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды

Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды

Что произошло за день: воскресенье, 3 августа

Санатории и детские здравницы не пострадали из-за непогоды в Туапсинском районе Кубани

Санатории и детские здравницы не пострадали из-за непогоды в Туапсинском районе Кубани

В Сочи полностью потушили пожар на нефтебазе

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Смерчи, ливни с грозами и выход рек из берегов спрогнозировали в Сочи

На Кубани спасли 25 пассажиров из упавшего в реку автобуса

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

Угроза цунами для побережья Камчатки снята

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6875 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });