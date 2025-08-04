Корпорация развития Курской области будет ликвидирована

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Корпорация развития Курской области будет ликвидирована, ее функции будет выполнять новая структура, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

"Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно. Кроме того, корпорация взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый должен заниматься своим делом. Корпорация развития должна была заниматься сопровождением инвесторов. Заказчиком и подрядчиком строительства крупных, в том числе и стратегических, объектов выступать должны те, кто в этом профессионально компетентен", - сказал Хинштейн.

При этом он отметил, что обязательства, которые корпорация брала в качестве подрядчика по ряду объектов, будут исполнены.

Врио министра имущества Курской области Дмитрий Савин добавил, что на прошлой неделе был подготовлен проект распоряжения правительства о ликвидации Корпорации развития.

"В настоящее время он проходит согласование в структурных подразделениях администрации. Надеемся, что на этой неделе решение будет принято", - сказал он.

Как говорил Хинштейн в апреле, было возбуждено более десятка уголовных дел, связанных с Корпорацией развития Курской области.

В апреле были задержаны бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов по делу о хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе. По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, которая похитила бюджетные денежные средства совместно с руководством Корпорации развития.

По делу также арестованы трое руководителей Корпорации и, кроме того, руководители компаний, получивших денежные средства и не выполнивших необходимые строительные работы.