Экс-губернатор Курской области Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб.

Алексей Смирнов Фото: РБК/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан по обвинению в мошенничестве в размере одного миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе региона с Украиной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями Следственного департамента МВД России предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Алексей Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", - написала Волк в среду в своем телеграм-канале.

Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. "Они были выделены АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной", - отметила представитель МВД.

Волк пояснила, что ранее по подозрению в этом преступлении были арестованы трое руководителей корпорации, а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших необходимые строительные работы.

Правоохранительными органами предварительно установлено, что Смирнов и Дедов "руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение бюджетных средств".

Подозреваемые были задержаны 15 и 16 апреля полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России и доставлены в Москву. Им предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

"Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировала Волк.

Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. 5 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Смирнов досрочно сложил полномочия. На его должность президент назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, который в настоящий момент является врио губернатора региона.