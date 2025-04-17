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Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области Дедова по делу о мошенничестве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Мера пресечения Дедову избрана на два месяца.

Суд отказал защите фигуранта, которая просила отклонить ходатайство следствия и избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Дедову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину он не признает.

В среду суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которому предъявлено аналогичное обвинения.

О задержании Смирнова и Дедова по делу о хищении 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной стало известно накануне.

По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, которая похитила бюджетные денежные средства совместно с руководством "Корпорации развития Курской области".

По делу в настоящее время также арестованы трое руководителей корпорации, а также руководители компаний, получивших денежные средства и не выполнивших необходимые строительные работы.

Смирнов с мая 2024 года был врио губернатора, с сентября - губернатором Курской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 декабря сообщил, что Смирнов досрочно сложил полномочия. На его должность президент назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, который сейчас занимает должность врио губернатора области.

Алексей Смирнов Курская область Алексей Дедов Мещанский суд Москвы
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