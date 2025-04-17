Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области Дедова по делу о мошенничестве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Мера пресечения Дедову избрана на два месяца.

Суд отказал защите фигуранта, которая просила отклонить ходатайство следствия и избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Дедову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину он не признает.

В среду суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которому предъявлено аналогичное обвинения.

О задержании Смирнова и Дедова по делу о хищении 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной стало известно накануне.

По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, которая похитила бюджетные денежные средства совместно с руководством "Корпорации развития Курской области".

По делу в настоящее время также арестованы трое руководителей корпорации, а также руководители компаний, получивших денежные средства и не выполнивших необходимые строительные работы.

Смирнов с мая 2024 года был врио губернатора, с сентября - губернатором Курской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 декабря сообщил, что Смирнов досрочно сложил полномочия. На его должность президент назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, который сейчас занимает должность врио губернатора области.