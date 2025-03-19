Суд взыскал с экс-руководства "Корпорации развития Курской области" 4,1 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Суд в Курске удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам и организациям, связанным с АО "Корпорации развития Курской области", о взыскании свыше 4,1 млрд рублей в доход государства, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

"19 марта 2025 года Ленинский районный суд г. Курска рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, действующей в интересах Российской Федерации, к девяти физическим лицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства", - говорится в сообщении.

Суд взыскал солидарно с Владимира Лукина, Игоря Грабина, Снежаны и Владислава Мартьяновых, Дениса Федорова, Юрия Бессонова, Максима Воронина, Владимира Коноплева, Ивана Уткина, ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый дом Курск", ООО "Энерго Рессурс", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема" 4 млрд 101 млн 653 тыс. 592 рубля, обратив их в доход Российской Федерации. С этих физических и юридических лиц также взыскана государственная пошлина в размере 900 тыс. рублей.

Решение суда в указанной части обращено к немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курском областном суде.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года Ленинский райсуд Курска заключил под стражу на 2 месяца Владимира Лукина - руководителя АО "Корпорация развития Курской области", которое выступало генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе. Также в декабре суд на 2 месяца заключил под стражу бывшего заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина.

Они стали фигурантами дел по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Кроме того, следственные органы завели уголовное дело в связи с завышением должностными лицами сметной стоимости по государственным контрактам на устройство фортификационных сооружений в Курской области.

Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В то же время Генеральная прокуратура РФ подала иск о взыскании более 3,2 млрд рублей с руководства "Корпорации развития Курской области", а также группы предпринимателей в счет компенсации ущерба, нанесенного в ходе строительства оборонных сооружений в регионе.

Также сообщалось, что должностные лица АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области. Сумма ущерба превысила 156 млн рублей. По данному факту возбуждено дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).