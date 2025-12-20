Что произошло за день: суббота, 20 декабря

Умер актер Анатолий Лобоцкий, в Турции нашли разбившийся беспилотник, шесть человек погибли в ДТП в Омской области

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Актер Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни после тяжелой болезни. Он служил в театре Маяковского с 1985 года. Среди его работ - роли в фильмах "За полчаса до весны", "Калашников", "Анатомия убийства", "Мата Хари", "Верни мою любовь" и другие.

- Разбившийся БПЛА обнаружили на западе Турции в провинции Балыкесир.

- Переход к приему в вузы с учетом четвертого ЕГЭ для инженерно-технических специальностей не планируется, предложение Минобрнауки РФ не получило поддержки.

- Шесть человек погибли при столкновении рейсового автобуса, легкового автомобиля и грузовой машины в Омской области.

- Московский "Спартак" со счетом 2:1 победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- В Москве начали работать елочные базары.