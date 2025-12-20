Поиск

Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ

Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Предложение Минобрнауки РФ разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступающих на технические специальности не получило поддержки, таким образом правила приема в высшие учебные заведения в 2026 году и последующих не поменяются, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

"В 2026 году правила приема, касающиеся количества вступительных испытаний, не изменятся. На всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам единого госэкзамена, как это было ранее", - сказал он телеканалу Россия 24 (ВГТРК) в субботу.

По его словам, инициативы об увеличении количества вступительных испытаний были, но они не получили поддержки. "Не только в 2026 году, но и в последующие годы - в 2027 и далее - мы не планируем переходить к приему по четырем результатам единого госэкзамена", - отметил министр.

Ранее в октябре Фальков предложил разрешить поступающим на инженерно-технические специальности предъявлять в добровольном порядке результаты четвертого Единого государственного экзамена, который бы давал дополнительные баллы при поступлении в вузы. Он предложил вузам в пилотном режиме в течение года опробовать такую возможность.

ЕГЭ Минобрнауки РФ Валерий Фальков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 20 декабря

Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ

 Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ

Лавров констатировал продолжение снижения торговых барьеров между РФ и странами Африки

Лавров отметил, что РФ нацелена на раскрытие потенциала сотрудничества с Африкой

Шесть человек погибли в аварии с участием автобуса в Омской области

 Шесть человек погибли в аварии с участием автобуса в Омской области

Правительство РФ установило квоту в 200 тыс. т на экспорт риса в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 27 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

Силы ПВО в течение трех часов уничтожили 36 украинских БПЛА

Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

 Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

Что произошло за день: пятница, 19 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7932 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2495 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });