Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Предложение Минобрнауки РФ разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступающих на технические специальности не получило поддержки, таким образом правила приема в высшие учебные заведения в 2026 году и последующих не поменяются, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

"В 2026 году правила приема, касающиеся количества вступительных испытаний, не изменятся. На всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам единого госэкзамена, как это было ранее", - сказал он телеканалу Россия 24 (ВГТРК) в субботу.

По его словам, инициативы об увеличении количества вступительных испытаний были, но они не получили поддержки. "Не только в 2026 году, но и в последующие годы - в 2027 и далее - мы не планируем переходить к приему по четырем результатам единого госэкзамена", - отметил министр.

Ранее в октябре Фальков предложил разрешить поступающим на инженерно-технические специальности предъявлять в добровольном порядке результаты четвертого Единого государственного экзамена, который бы давал дополнительные баллы при поступлении в вузы. Он предложил вузам в пилотном режиме в течение года опробовать такую возможность.