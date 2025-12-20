Лавров отметил, что РФ нацелена на раскрытие потенциала сотрудничества с Африкой

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия настроена на дальнейшее раскрытие потенциала практического сотрудничества со странами Африки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Настроены на дальнейшее раскрытие имеющегося огромного потенциала нашей практической кооперации", - сказал он в субботу на пленарном заседании министерской встречи Форума партнерства Россия - Африка.

Как указал министр, российско-африканское партнерство поступательно развивается во всех сферах. По словам Лаврова, между Россией и странами региона продолжается содержательный политический диалог, в том числе, на высшем и высоком уровнях, укрепляется торгово-экономическое сотрудничество, продвигаются гуманитарные связи.

"На будущий год намечено проведение третьего саммита Россия - Африка. Исходим из того, что мы должны подойти к этому мероприятию с набором конкретных, практических результатов", - заявил Лавров.

"В частности, планируем представить нашим руководителям проект нового плана действий, зафиксировав в нем актуальные и перспективные направления партнерства", - сообщил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что Россия приветствует углубление взаимодействия БРИКС с Африкой, напомнив, что в 2025 году государствами-партнерами БРИКС стали Нигерия и Уганда.

"Констатируем успехи и результативную работу председательства ЮАР в "Группе 20", в том числе по продвижению приоритетов Африки и Глобального Юга в повестку дня форума", - сказал министр.

Помимо этого, Лавров заявил, что РФ "считает недопустимой линию некоторых стран и военно-политических блоков, представляющих мировое меньшинство, на втягивание региона в конфронтационные геополитические авантюры".

"Остаемся надежным соратником африканских государств в деле укрепления их национального суверенитета как в политическом плане, в вопросах безопасности, так и во всех других измерениях: экономическом, энергетическом, продовольственном, технологическом, цифровом, кадровом, информационном, с опорой на собственные ресурсы и национальные интересы и на тех внешних партнеров, которые эти интересы в полной мере уважают", - сказал глава МИД.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.



