Аэропорты Владикавказа, Калуги, Грозного и Магаса возобновили работу

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэрогаванях Владикавказа, Калуги, Грозного и Магаса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Их ввели в 23:46 9 августа для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ.

Ограничения действовали в течение шести часов.

Ранее утром 10 августа также возобновил работу аэропорт Саратова.

