"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сеть "Красное и белое" приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кемеровской области из-за истечения срока лицензии, сообщили "Интерфаксу" в нескольких магазинах сети.

Сотрудники этих магазинов сказали агентству, что сейчас имеют право продавать только легкий алкоголь. На продление лицензии для продажи крепкого алкоголя "необходимо время".

Лицензия ("Интерфакс" ознакомился с копией) на право продажи крепкого алкоголя была выдана ООО "Альфа-М" департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 11 августа 2020 года. Она действовала до 10 августа 2025 года включительно.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Альфа-М" является ООО "Меркурий ритейл холдинг", которым, в свою очередь, владеет АО "Аврора" (49%) и ООО "Меркурий ритейл" (51%). При этом "Меркурий ритейл" на 73% принадлежит личному фонду "Меркурий". Учредители фонда не раскрываются.