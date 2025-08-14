Поиск

ФСБ заявило об уничтожении на Украине производства ракетных комплексов "Сапсан"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские военные на основании данных ФСБ уничтожили ряд объектов ВПК Украины, занятых в разработке и производстве оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Сапсан", способных наносить удары вглубь территории России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)", - заявили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что "при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия "Сапсан", способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации".

"В ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских вооруженных сил", - заявили в ЦОС.

Там подчеркнули, что "скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет".

Как следует из распространенных спецслужбой материалов, в 2024 году в ходе реализованного ФСБ комплекса мероприятий получена упреждающая информация о начале производства на объектах военно-промышленного комплекса Украины баллистических ОТРК "Сапсан". Ракеты разрабатывались для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 км.

ФСБ была получена информация о задействованных в производстве объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США и НАТО), компрометирующих сведений о руководстве украинского ВПК, а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет.

В производстве ракет были задействованы: Павлоградский химический завод (ПХЗ) в Днепропетровской области, где хранилось твердое ракетное топливо для ОТРК "Сапсан", Павлоградский механический завод (ПМЗ), где осуществлялась сборка корпусов ракет, двигательных установок, систем управления и боевых частей.

Шосткинский казенный завод "Звезда" в Сумской области, на котором производились порох и заряды к артиллерийскому вооружению, Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, занятый в производстве реактивного топлива для огнеметных систем, разработке и производстве новых видов пороха, программе ОТРК "Сапсан".

"По всем вышеуказанным объектам Вооруженными Силами России нанесены огневые поражения, что подтверждается спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников", - говорится в материалах ФСБ.

В них отмечается, что "ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции "Паутина".

ФСБ Сапсан НАТО Украина
