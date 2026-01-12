БПЛА атаковал объект энергетики в Курской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Несколько приграничных районов остались без электричества после атаки украинского дрона по энергообъекту в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Враг с помощью беспилотника нанёс удар по объекту энергетики в Хомутовском районе. Под отключение попали Рыльский, Глушковский, Кореневский и Хомутовский районы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что в настоящее время подача электричества в первых трёх муниципалитетах уже восстановлена, переключение потребителей Хомутовского района продолжается.