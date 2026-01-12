Профильный комитет Думы одобрил повышение штрафов за нарушения правил обращения с животными

Речь идет о новой редакции депутатского законопроекта

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении новую версию законопроекта № 965007-8 об усилении административной ответственности за нарушения при обращении с животными, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу.

"Работа колоссальная проведена, ко второму чтению вернемся к вопросу по увеличению срока давности привлечения к административной ответственности за подобные нарушения", - сказал на заседании председатель комитета Павел Крашенинников.

В статье 8.52 КоАП предлагается прописать, что нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо их имуществу, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Примечание к статье указывает, что административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий (бездействия) иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

Кроме того, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с 60 календарных дней до одного года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас не обеспечивается безопасность детей, что подтверждают многочисленные факты нападения животных на несовершеннолетних, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью либо привели к летальному исходу. Там указано, что с 2018 по 2024 год животные нападали на детей около 670 тысяч раз.

Как отметила одна из авторов законопроекта депутат Нина Останина, правительство поддержало законопроект, новая редакция которого уже учитывает ранее указанные замечания.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина на заседании отметила, что для первого чтения законопроект достаточно готов, но, возможны изменения в ходе подготовки инициативы ко второму чтению, в частности, в отношении увеличения срока давности.